Pastor i megakirke testet positivt for corona

Den 80 år gamle pastoren fikk diagnosen fredag og hviler hjemme, opplyste hans sønn Matt Hagee under en gudstjeneste i Cornerstone-kirken i San Antonio.

Hagee har vært en engasjert støttespiller for Israel og stiftet organisasjonen Christians United for Israel. Han er også en entusiastisk tilhenger av president Donald Trump.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu tvitret at han ber for at Hagee blir frist snart.