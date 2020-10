Biden advarer mot mørke krefter

– Mørkets krefter, splittelsens krefter, gårsdagens krefter drar oss fra hverandre, holder oss nede og holder oss tilbake, sa Biden i tale i Gettysburg, åstedet for et berømt slag under borgerkrigen.

– Vi kan ikke, og vi skal ikke tillate ekstremister og hvit makt-tilhengere å velte om på Abraham Lincolns, Harriet Tubmans og Frederick Douglass' Amerika, det Amerika som har vært en havn og et hjem for alle, uansett bakgrunn, sa han.

Med minnesmerket i Gettysburg som symbolsk bakgrunn oppfordret han amerikanerne til å samles igjen, og han hevdet at det må være mulig å reparere århundrer med økonomiske og rasemessige skiller.

Abraham Lincoln holdt en av sine mest berømte taler i Gettysburg da han ble innsatt som president for annen gang, og Harriet Tubman og Frederick Douglass var kjente borgerrettighetsforkjempere i det 19. århundret.

Biden understreket at USA ikke trenger å velge mellom «lov og orden» og rasemessig rettferdighet.

Han pekte på tilfeller av overdreven politimakt og tilfeller av hjerteskjærende urettferdighet som har inspirert fredelige protester.

Han gjorde det klart at man ikke kan forsvare enkelte tilfeller av plyndring og brannstiftelse, men man kan heller ikke la dette overskygge det store bildet.