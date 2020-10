Trumps coronameldinger møter kraftig kritikk – blokkert på sosiale medier

Selv rapporterer Trump at han tirsdag ikke lenger har noen symptomer på covid-19, dagen etter at han vendte hjem til Det hvite hus etter tre dager på sykehus.

Legen hans, Sean Conley, skriver i en uttalelse at presidenten har det svært bra, og at undersøkelser viser at tilstanden hans fortsatt er stabil. Han har en oksygenmetning på 95–97 prosent, noe som er litt under normalen.

Trump har fått steroider som demper symptomene, men han er ikke friskmeldt.

Rundt 13 personer i Trumps krets har så langt fått påvist viruset.

Sterke reaksjoner

Trumps oppfordring om at amerikanerne ikke bør være redd for covid, har vakt sterke reaksjoner, ikke minst i medisinske kretser.

Tirsdag la han ut en melding på sosiale medier der han hevder at vanlig sesonginfluensa er langt mer dødelig enn coronaviruset, noe som er stikk i strid med hva statistikken viser.

Mens over 210.000 coronasmittede personer har dødd i USA så langt i år, døde rundt 61.000 av influensa i 2017-2018, som var den dødeligste influensasesongen siden 2010.

Meldingen lå på både Facebook og Twitter i timevis før den ble fjernet av Facebook og merket som misvisende av Twitter.

– Ser fram til debatt

At Trump tok av seg munnbindet før han gikk inn i Det hvite hus da han kom fra sykehuset mandag kveld, har også vakt oppsikt. Trump kan fortsatt smitte andre, og atferden har også skapt bekymring for videre spredning av viruset i presidentens stab.

Trump føler seg nå så frisk at han også regner med å møte sin motkandidat Joe Biden til debatt 15. oktober, det vil si om en drøy uke.

I en Twitter-melding skriver Trump at han ser fram til å møte Biden til en ny debatt. Den forrige ble gjennomført tirsdag i forrige uke og ble av kommentatorer kalt den verste presidentdebatten i moderne amerikansk historie. Bare to dager senere ble det klart at Trump var coronasmittet.

Biden uttalte mandag at han er villig til å møte Trump til debatt hvis ekspertene mener det er trygt.

Pentagon-ledere i karantene

Tirsdag ble det kjent at flere Pentagon-topper, blant annet generalstabssjef Mark Milley, er i karantene etter at en av kystvaktens ledere har testet positivt.

Milley og ledere i den amerikanske hæren, marinen og flyvåpenet har avlagt negative koronatester, men holder seg likevel i karantene. Blant dem som er omfattet, er sjefen for U.S. Cyber Command, general Paul Nakasone.

De militære topplederne jobber hjemmefra, og situasjonen skal ikke ha påvirket den militære beredskapen.