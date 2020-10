Amnesty: Armenia og Aserbajdsjan bruker klasevåpen

Amnesty har gransket bilder fra slagmarken i enklaven og slår fast at det er brukt israelskprodusert klaseammunisjon av typen M095 DPICM i angrep mot hovedstaden Stepanakert.

Ifølge Amnesty er det trolig aserbajdsjanske styrker som har brukt klaseammunisjonen i sine artilleriangrep mot byen.

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning.

Armenske styrker anklages også for å bruke klaseammunisjon av Amnesty, som minner om at det for ti år siden ble vedtatt en internasjonal konvensjon som forbyr bruk av slike våpen.

Over 100 land har undertegnet konvensjonen, men Armenia og Aserbajdsjan er ikke blant dem. Det er heller ikke Israel.

Klaseammunisjon spres over et stort område, og sprengladninger blir ofte liggende ueksplodert tilbake på bakken der de utgjør stor fare for sivilbefolkningen lenge etter at konflikter er over.

– Bruk av klasebomber er under alle omstendigheter forbudt i henhold til internasjonal humanitær lov. Bruk av slike våpen i angrep mot sivile områder er særlig farlig og vil bare føre til at flere dør og blir såret, sier lederen for Amnestys virksomhet i Øst-Europa, Denis Krivosjeev.

– Klasebomber rammer vilkårlig og bruk av slike våpen i boligområder er helt forferdelig og uakseptabelt, sier han.