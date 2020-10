Dansk helseminister: Vi har knekket kurven

– Takk til alle som hver dag gjør en innsats for å bryte smittekjedene, skriver Magnus Heunicke. Samtidig minner han om at jobben ikke er gjort.

– Viruset er her fortsatt, så det er avgjørende at vi står på. I Europa har epidemien fortsatt altfor godt tak, og vi kan se at smitten stiger mange steder, sier ministeren.

For en uke siden var reproduksjonstallet på 1,1, og uken før det lå det på 1,3. Når tallet nå er under 1, betyr det at smitten er avtagende. Det innebærer at ti smittede personer i gjennomsnitt smitter åtte andre.

Etter å ha falt i det meste av august, steg reproduksjonstallet til 1,5 i september, og regjeringen innførte flere nye tiltak. Det inkluderte tidligere stenging av serveringssteder og krav om munnbind når man reiste seg fra bordet. Størrelsen på lovlige forsamlinger ble halvert fra 100 til 50.

Tirsdag meldte Statens Serum Institut om 322 nye smittetilfeller, det laveste tallet siden 11. september. Så langt har 30.379 personer i Danmark fått påvist smitte. Det har vært 663 koronarelaterte dødsfall i landet, fire det siste døgnet.