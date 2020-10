Biden øker ledelsen på målinger

En fersk meningsmåling utført for CNN gir Biden hele 57 prosent oppslutning blant dem som sier at de trolig vil stemme i valget 3. november. Trump får 41 prosent.

I en landsdekkende måling fra Just the News og Scott Rasmussen får Biden 51 prosent, mot 43 prosent for Trump.

Biden leder også klart i den siste målingen utført for NBC News og Wall Street Journal, med 53 mot 39 prosent.