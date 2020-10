Deler av Frankrike erklært katastrofesone etter den dødelige stormen Alex

Stormen Alex har ødelagt bygninger og vasket vekk veier i den populære feriedestinasjonen Nice i Frankrike. Folk ble bedt om å holde seg inne i det vindkast på 51 meter i sekundet traff området i helgen. I løpet av 12 timer falt en årsmengde med regn ned over Nice og områdene rundt. Sist området ble rammet av så voldsomme regnmengder var i 1958, skriver BBC.

Katastrofesone

Restene av et hus står igjen etter uværets herjinger i Saint-Martin-Vesubie i Frankrike. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Frankrike har erklært enkelte områder for katastrofesone, og flere landsbyer har mistet forbindelse med resten av området da veiene rundt ble tatt av ras. Totalt er 500 personer evakuert fra landsbyene. Blant dem er 62 år gamle Sandra Dzidt, som mistet hjemmet sitt i helgen.

– Mitt treetasjes hus raste ned i elven. Alt jeg sitter igjen med er en bit av en vegg og en dør, sier Didtz til AFP.

Åtte personer ble observert i det de ble tatt av flomvannet da veien de befant seg på ble vasket vekk av vannmassene. I blant de savnede er to brannmannskaper som hadde rykket ut på redningsaksjon. Totalt ble 1000 redningsarbeidere sendt ut for å finne savnede. På det tidspunktet var 20 personer meldt savnet.

Flere omkomne

Mandag ble den fjerde omkomne i Frankrike funnet i nordlige Nice. I Italia er tre mennesker så langt bekreftet døde.

Søndag var over 10.000 husstander uten strøm. I tillegg ble telefonlinjene tatt av ras, noe som har gjort at mange ikke er mulig å oppnå kontakt med. Myndighetene frykter derfor at antall savnede er langt større enn tallene de opererer med nå. Embetsmann Bernard Gonzalez ber likevel folk holde motet oppe.

– Det at du ikke får tak i dine kjære betyr ikke at de er tatt av stormen, sa Gonzalez under en pressekonferanse mandag.

Redningsaksjoner pågår fortsatt i området.