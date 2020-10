Høyesterett godkjenner strengere valgregler i South Carolina

Demokratene ønsket å fjerne bestemmelsen på grunn av koronapandemien, men Republikanerne mener det bidrar til å hindre valgfusk.

Men siden velgerne allerede har begynt å sende inn sine stemmer, sier høyesterett at stemmer som er kommet inn og som kommer inn inntil to dager etter kjennelsen, ikke kan avvises.

Over 200.000 stemmesedler er sendt ut, og 18.000 er allerede kommet tilbake, ifølge South Carolinas valgkommisjon.

South Carolina har hatt bestemmelsen om et vitnes underskrift siden 1953. Velgerne må signere en ed på konvolutten med stemmeseddelen, og et vitne må signere under.

Men demokratene lyktes i å fjerne bestemmelsen i juni med henvisning til faren for koronasmitte.

Et titall andre delstater har en lignende bestemmelse.

South Carolina er en av USAs mest konservative stater, der Donald Trump ventes å vinne. Men senatorvalget blir mer spennende siden demokraten Jaime Harrison har blitt en tøff utfordrer for sittende senator Lindsay Graham.