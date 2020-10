Pence og Harris møtes til dyst

Visepresidentdebatten har tradisjonelt fått langt mindre oppmerksomhet enn presidentdebattene i amerikansk valgkamp. Men når visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris møtes til debatt i Salt Lake City natt til torsdag norsk tid, ventes det at svært mange amerikanere vil følge med.

Til tross for at president Donald Trump og flere av hans medarbeidere er smittet av koronaviruset, kommer visepresidentdebatten trolig til å gå som planlagt. Mike Pence har så langt testet negativt på viruset.

Det er likevel innført noen endringer. Pence og Harris får ikke debattere stående, men må sitte ned. Og avstanden de to skal ha til hverandre, er økt fra to til nesten fire meter og det monteres plexiglass mellom dem.

Den uavhengige kommisjonen som organiserer president- og visepresidentdebattene, er samtidig i full gang med å vurdere endringer i hvordan de gjenværende debattene skal foregå. Det skyldes koronasituasjonen og ikke minst erfaringene fra den kaotiske presidentdebatten forrige uke.

Håper på disiplinert debatt

Der den første debatten mellom Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden ble en seanse full av avbrytelser, skittkasting og uriktige påstander, er forventningene større til at visepresidentdebatten foregår i langt mer organiserte og disiplinerte former.

Det betyr likevel ikke at debatten kommer til å mangle temperatur. Pence og Harris står ideologisk langt fra hverandre i de aller fleste spørsmål.

Harris er kjent som en liberal ildsjel og en sterk debattant og har ifølge amerikanske medier brukt lang tid på å forberede seg til møtet med Pence, en evangelisk konservativ som er hennes rake motsetning i spørsmål som for eksempel abort og LHBT-rettigheter.

Pence, som ble kåret som vinner i visepresidentdebatten mot demokraten Tim Kaine i 2016, får på sin side den krevende oppgaven med å forsvare Trump-administrasjonens koronahåndtering. Det er Pence som leder Trumps innsatsstyrke mot pandemien, noe han har fått mye kritikk for.

USA er det landet i verden som er hardest rammet av pandemien, med over 7,6 millioner smittetilfeller og flere enn 214.000 dødsfall.

Faste regler

Debatten skal foregå på University of Utah i Salt Lake City. Den starter klokka 3 natt til torsdag norsk tid og varer i 90 minutter. Ordstyrer er Susan Page, en erfaren og anerkjent politisk journalist i avisen USA Today.

Reglene er i utgangspunktet de samme som for presidentdebattene. Det vil si at kandidatene får to minutter hver til uforstyrret å svare på spørsmål fra Page. Deretter åpnes det for en periode med åpen debatt.

Kandidatene skal innom i alt seks temaer. Hvilke temaer det blir, blir kunngjort kort tid før debatten. Men trolig får kandidatene spørsmål om både håndtering av koronapandemien og om økonomi.