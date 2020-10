Twitters fjerning av meldinger der Trump ønskes død, møter kritikk

Tiltaket har ført til krav om at Twitter må la den samme regelen gjelde for alle som ønsker et annet menneske død.

– Twitter-meldinger med ønske eller håp om død, alvorlig kroppsskade eller dødelig sykdom for hvem det måtte være, er ikke tillatt og vil måtte fjernes, lyder Twitters påminnelse, som er utstyrt med en lenke til selskapets retningslinjer.

Meldingen har utløst en storm av reaksjoner fra brukere som mener at plattformen ikke behandler alle likt. Blant kritikerne er Alexandria Ocasio-Cortez, som sitter i Representantenes hus for Demokratene, og som har måttet tåle et vell av hatefulle ytringer fra konservative republikanere på Twitter.

– Så dere forsøker å fortelle oss at dere kunne ha gjort dette hele tiden? spør hun.

Rashida Tlaib, som også representerer Demokratene i Kongressen, er like kritisk.

– Dette er et rot. Dødstruslene mot oss skulle ha blitt tatt mer alvorlig, skriver hun.

Twitter lover nå å ikke gjøre forskjell på folk.

– Vi hører stemmene som føler at vi håndhever noen av reglene inkonsekvent. Vi er enige i at vi må bli bedre, og vi jobber sammen internt for å gjøre det, skriver Twitter.