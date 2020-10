Dette vet vi om Donald Trumps helsetilstand

Når ble han smittet?

Det er ikke mulig å vite når han ble smittet. Det vi vet, er at han testet positivt torsdag 1. oktober, ifølge hans talskvinne Kayleigh McEnany, som selv har testet positivt. Det hvite hus har ikke oppgitt når Trump gjennomførte sin siste negative test.

Hvilke symptomer har han?

Han fikk først høy feber og tett nese, samt en uvanlig utmattelse, ifølge Trumps egen lege, Sean Conley. Sist gang feberen var høy, var fredag. Dagen etter ble han innlagt.

Mengden oksygen i Trumps blod falt både fredag og lørdag til bekymringsfulle lave nivåer, ifølge Conley. Oksygenmetningen har vært nede i 93 prosent, og alt under 95 prosent tyder på at pasienten enten har alvorlig eller en moderat form for covid-19, ikke en mild form.

Trump fikk tilført oksygen mens han fortsatt oppholdt seg i Det hvite hus fredag, og muligens også lørdag, etter at han ankom sykehuset kvelden før. Legen hans har uttalt seg uklart.

Han har ikke vært koblet til respirator, som kun brukes i de alvorligste tilfellene.

Han ble innlagt på sykehus fredag ved 18.30-tiden.

Hva slags behandling får han?

Han har fått en stor dose med en eksperimentell antistoff-medisin utviklet av det amerikanske selskapet Regeneron. Den ble injisert mens Trump fortsatt var i Det hvite hus fredag. Medikamentet testes nå klinisk, men er ennå ikke godkjent som behandling mot covid-19.

Han har også begynt på en femdagers kur med det virusdempende legemiddelet Remdesivir, den første medisinen som ble nødgodkjent til bruk mot covid-19. Medisinen blir gitt intravenøst en gang per dag. Medikamentet anbefales kun for pasienter som er i en senere fase av sykdomsforløpet, og som trenger ekstra oksygen.

Siden lørdag har Trump også blitt behandlet med det betennelsesdempende steroidet deksametason. Legemiddelet er anbefalt for pasienter som er innlagt på sykehus etter at en britisk studie viste at det minsker dødeligheten. Deksametason bidrar til å dempe en unormalt kraftig immunreaksjon som fører til kraftig betennelse i lunger og andre organer.

Sykere enn oppgitt?

At Trump har fått dette legemiddelet, har fått medisinske eksperter til å stille spørsmål ved om Trump muligens er sykere enn hva legene hans sier.

En annen grunn kan være at Trump eller hans rådgivere ønsker at legene skal gi presidenten all behandling som finnes – et fenomen som i medisinske kretser gjerne kalles «VIP-syndromet».

Det er ennå ikke utført noen offisielle studier på hvilken virkning det har å ta Remdesivir og deksametason sammen. En antakelse er at de to utfyller hverandre, ikke virker mot hverandre.

Ifølge Trumps lege har han også nylig tatt sink, D-vitamin, famotidin (som brukes mot halsbrann og sure oppstøt), sovemiddelet melatonin, samt en daglig dose aspirin, som kan forebygge blodpropp.