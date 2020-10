Ny Twitter-tirade fra Trump

Samtlige meldinger var skrevet med store bokstaver, slagordpregede og kortere enn de Twitter-meldingene Trump vanligvis legger ut.

– BEKJEMP DE KORRUPTE FALSKE MEDIENE. STEM!, lyder en melding.

– BESKYTT DET ANDRE GRUNNLOVSTILLEGGET. STEM!, lyder en annen, med henvisning til grunnlovstillegget som gir amerikanerne rett til å eie og bære våpen.

– BESKYTT DET BESTÅENDE. STEM!, heter det i en melding, mens en annen lover amerikanerne billigere helsetjenester.

Skattekutt og lov og orden

Andre Twitter-meldinger lød:

– DET STØRSTE SKATTEKUTTET NOENSINNE, MER I VENTE. STEM!

– LOV OG ORDEN. STEM!

– DET STERKESTE FORSVARET NOENSINNE. STEM!

– RELIGIONSFRIHET. STEM!

En av meldingene var et mer åpenlyst spark til Demokratene og skrevet i mer kjent Donald Trump-stil.

– DERSOM DERE ØNSKER MASSIV SKATTEØKNING, DEN STØRSTE I LANDETS HISTORIE (OG EN SOM VIL STENGE NED HELE ØKONOMIEN OG ARBEIDSPLASSENE VÅRE), STEM PÅ DEMOKRATENE!!! lød den.

Uklar tilstand

Trump opplyste fredag at han hadde testet positivt for covid-19 og ble innlagt på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington samme dag.

Meldingene om presidentens tilstand har siden vært sprikende. Ifølge presidentens egne leger og medarbeidere er han i fin form, mens legene ved sykehuset har tegnet et mer alvorlig bilde og har fortalt om oksygentilførsel og behandling med legemidler som vanligvis er forbehold alvorlig syke pasienter.

Trumps medarbeidere hevder på sin side at han nærmest jobber som vanlig fra sykehuset, og lørdag sendte Det hvite hus ut et bilde der han tilsynelatende var i full aktivitet bak et skrivebord.

«Galskap»

Søndag kveld dukket Trump også opp i baksetet på en bil utenfor sykehuset, der han vinket til tilhengere som har tatt oppstilling. Det utløste krass kritikk fra en av legene ved sykehuset, som kalte det «galskap».

Det er uklart når Trump kan returnere til Det hvite hus, men stabssjefen hans Mark Meadows hevdet mandag at det trolig skjer om kort tid.

– Vi er fortsatt optimistiske og tror at han kan returnere til Det hvite hus senere i dag, heter det i en kunngjøring Mark Meadows har sendt til Fox News.

