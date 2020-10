Stoltenberg ber om stans i kampene i Nagorno-Karabakh

– Situasjonen er farlig for alle involverte, og den er bekymringsfull for regionen og for Natos medlemmer, sa Stoltenberg på en pressekonferanse med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu mandag. Nato-sjefen er i Tyrkia, der han også skal treffe president Recep Tayyip Erdogan.

Stoltenberg sa konflikten ikke kan løses med militære midler, men ba om støtte til å finne en diplomatisk løsning.

Cavusoglu rettet på sin side kritikken mye tydeligere mot den ene parten, Armenia.

– Hvorfor ber vi ikke Armenia trekke seg tilbake. Aserbajdsjan kjemper for å ta tilbake eget territorium. Armenia må trekke seg tilbake umiddelbart. Ellers kan ikke dette problemet løses, sa Cavusoglu.

Tyrkia er en nær alliert til Aserbajdsjan, og har gjennom historien hatt et anstrengt forhold til Armenia. Sistnevnte beskylder Tyrkia for å sende syriske krigere til konflikten i Kaukasus, noe som avvises av Aserbajdsjan.

Nagorno-Karabakh er i praksis en selvstyrt utbryterrepublikk – som får omfattende støtte fra Aserbajdsjan – men er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan. En stor andel av befolkningen i den omstridte regionen er etniske armenere.