Barene i Paris stenger i to uker

– Epidemien beveger seg raskt, og vi må handle raskt for å bremse utbruddet før helsesystemet vårt blir overbelastet, advarer den franske hovedstadens politisjef Didier Lallemant på en pressekonferanse mandag.

Beslutningen om å stenge barene i Paris fra tirsdag fram til 19. oktober kommer som et resultat av en rask økning i smittetilfeller i hovedstaden og omegn.

Restauranter får lov til å holde åpent med strengere retningslinjer, opplyste Lallemant.

Den regionale helsedirektøren Aurelien Rosseau bekrefter at byens helseinstitusjoner er under press, og at kapasiteten på intensivbehandling på sykehus i byen allerede er på nesten 40 prosent.

Høyeste alarmtilstand



Frankrike registrerte 17.000 nye tilfeller lørdag, det høyeste tallet siden utvidet testing ble startet. I Paris er smitteraten nå over 250 per 100.000 mennesker.

Det utløser høyeste alarmtilstand, en fase som også byer i Sør-Frankrike som Marseille og Aix-en-Provence har kommet til.

Frankrike har registrert 246 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.