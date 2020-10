Mann (33) døde under tannbehandlingstur til Tyrkia

En 33 år gammel mann fra Nord-Irland mistet livet under en tannbehandlingsreise til byen Marmaris i Tyrkia. Mannen dro til Tyrkia sammen med to venner, hvor samtlige hadde planlagt time hos tannlege for å bleke tennene, skriver The Guardian.

De tre mennene ble funnet bevisstløse i leiligheten de leide under oppholdet lørdag. Richard Molloy (33) ble erklært død, og hans to venner Declan Carson og Aaron Callaghan var i koma og helsetilstanden til begge er fortsatt kritisk. Navnene er offentliggjort i samtykke med mennenes familiemedlemmer.

Beskrives som sunne og friske

Til The Guardian skal kilder med nært forhold til mennene ha fortalt at de hadde fått utdelt medisin de skulle ta i forkant av behandlingen, og at det var etter dette at mennene ble funnet bevisstløse. Det er for tidlig å si om medikamentet er årsaken til hendelsen. De tre mennene er fra Belfast, og ble beskrevet som sunne og friske.

– Det er en tragedie at dette kunne skje med tre sunne og friske unge menn, sier parlamentsmedlem John Finuance til The Guardian.

Også Belfast varaordfører Paul McCusker reagerer på det som har skjedd.

– Hendelsen er bekymringsverdig, og har sjokkert hele Ardoyne-området, sier McCusker til The Guardian.

Tannturisme øker i popularitet

Tyrkia er en populær destinasjon for tannbehandling, kosmetisk kirurgi og medisinske behandlinger. Ifølge Istanbul International Health Tourism Association besøkte 700.000 mennesker landet for å motta behandlinger i 2017, og håpet er å tiltrekke seg 2 millioner helseturister innen 2023.

Ifølge Helfo har antallet innvilgede refusjoner for tannbehandling i utlandet skutt i været siden loven ble innført i 2011, hvor Ungarn er det landet som har mest tannturisme fra Norge. I fjor skrev ABC Nyheter om milliardær-brødrene Adolfsen som satser på tannturisme i Ungarns hovedstad Budapest.