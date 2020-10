EU-kommisjonens sjef isolerer seg

– Jeg er blitt informert om at jeg deltok på et møte sist tirsdag med en person som i går testet positivt for covid-19. I tråd med reglene som gjelder, isolerer jeg meg til i morgen tidlig, skriver von der Leyen på Twitter.

61-åringen opplyser at hun testet negativt på torsdag, og at hun skal testes på nytt mandag.

Torsdag og fredag deltok hun på toppmøtet med stats- og regjeringssjefene fra de 27 EU-landene.