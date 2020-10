Politimann i Chile pågrepet for å ha kastet ungdom fra bro

Videoer fra stedet viser hvordan politimannen kommer i nærkontakt med den 16 år gamle gutten som prøver å rømme fra stedet, på en slik måte at gutten faller over rekkverket på broen.

Gutten overlevde fallet på sju meter, men fikk alvorlige hodeskader og brudd i armen, ifølge lokale medier.

Politimannen er siktet for drapsforsøk, for å unnlate å yte hjelp og for å oppgi falsk informasjon.

I fjor høst deltok titusener av mennesker i omfattende protester for bedre helse- og utdanning og mot regjeringens neoliberale politikk og korrupsjon.

Sikkerhetsstyrkene grep inn, og anklages for over 30 dødsfall under protestene.

Ifølge Chiles institutt for menneskerettigheter fikk 460 demonstranter synsskader fordi politiet skjøt mot ansiktene deres. To av dem ble helt blinde, og 35 mistet ett øye.