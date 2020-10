Coronautbruddet kan ramme høringen om høyesterettsdommer

President Donald Trump og flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, er svært oppsatt på å få godkjenningen igjennom i god tid før valget 3. november.

For en uke siden, midt i en hektisk valgkamp, inviterte Trump 150 gjester til Rosehagen ved Det hvite hus for å overvære hans presentasjon av Amy Coney Barrett som sin kandidat til å ta plassen til nylig avdøde Ruth Bader Ginsburg.

For Trump er muligheten til å utvide antall konservative dommere i høyesterett til seks en gyllen anledning til å øke entusiasmen blant konservative velgere foran valget.

Coronautbrudd

Der satt de tett i tett, uten munnbind, og minglet tett sammen etterpå. Nå har minst sju av deltakerne i Rosehagen testet positivt på koronaviruset, inkludert Trump selv og hans kone Melania, og smittesporingen er i full gang i Det hvite hus for å oppdage flere ofre for utbruddet. Barrett selv kan være immun etter at hun hadde viruset i sommer.

Og nå kan utbruddet stikke kjepper i hjulene for prosessen med å få Barrett godkjent i tide, siden to av de smittede fra Rosehagen er senatorer som også er medlemmer av justiskomiteen, der nominasjonen behandles.

De to er Mike Lee fra Utah og Thom Tillis fra North Carolina. I tillegg er Ron Johnson smittet hjemme i Wisconsin. Alle tre er nå i karantene.

Flertall i fare

Det er Senatet som i henhold til grunnloven godkjenner dommere i høyesterett, og Republikanerne har det som burde være et komfortabelt flertall på 53 mot 47 demokrater.

Men to senatorer, Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska, har allerede gjort det klart at de ikke vil stemme for ny dommer før valget.

Om tre senatorer er syke og i karantene, har dermed ikke Republikanerne lenger flertall.

Krever utsettelse

Demokratene har vært raske til å kreve at alle må være fysisk til stede når det kommer til avstemning, og de krever også at hele prosessen utsettes.

Det kan dra hele prosessen ut til etter valget, noe som setter utnevnelsen av Barrett i fare, særlig dersom Trump ikke blir gjenvalgt og Republikanerne taper flertallet i Senatet.

Men Republikanerne er fortsatt optimistiske. McConnell har bestemt at all virksomhet i Senatet i plenum skal utsettes i to uker, men ikke høringen om Barrett i justiskomiteen, der det skal besluttes om saken skal fremmes i plenum. Den starter etter planen 12. oktober.

– For farlig

Demokratene protesterer, og deres leder i Senatet, Chuck Schumer, sier det er for farlig å møtes i komiteen. De vil utsette høringen til etter valget.

Republikanerne mener at Tillis og Lee kan delta via videolink, men komiteens regler fastslår at det må være flertall fysisk til stede i salen når det holdes avstemning om å sende godkjenningen til Senatet i plenum.

Det er tolv republikanere og ti demokrater i komiteen, og hvis demokratene boikotter avstemningen, med sikkerheten som en god begrunnelse, er det ikke flertall om ikke Tillis og Lee på en eller annen måte får delta.

Alt avhenger av at de blir friske – og at ingen andre blir syke.

Mester i møteprotokoll

Men McConnell er med sin lange erfaring i Senatet en mester i møteprotokoll og prosedyrer. Hans neste trekk kunne for eksempel være å utnevne to andre senatorer til å ta Lees og Tillis' plasser, eller han kunne droppe hele høringen og bringe saken rett til Senatet i plenum.

Det siste ville imidlertid være et så eklatant brudd på alle normer at det kunne koste for mye politisk så nær valget.

Når prosessen eventuelt når fram til plenum i Senatet, kreves det imidlertid også at et flertall på 51 er til stede under avstemningen. Om Lee, Tillis og Johnson fortsatt er syke, og Demokratene holder seg borte, vil ikke Republikanerne kunne holde avstemningen i det hele tatt, og utnevnelsen av Barrett risikerer å renne ut i sanden.