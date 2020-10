USAs svarte mobiliserer mot Trump

Under TV-debatten med Demokratenes utfordrer Joe Biden oppfordret Trump sine tilhengere til å ta oppstilling ved valglokalene og passe på at alt går riktig for seg.

Det ble opplevd som et gufs fra fortida for mange svarte amerikanere, blant dem 51 år gamle Portia Roberson i Detroit.

Hun og andre husker godt hvordan hvite «vakter» tidligere møtte opp og framsto som truende utenfor valglokaler i svarte områder, noe som skremte mange svarte fra å møte opp.

Ekkel påminnelse

For svarte amerikanere var Trumps uttalelse en ekkel påminnelse om den systematiske rasismen som fortsatt preger USA, og som i år blant annet har vist seg i form av politiets drap på svarte, overdødelighet blant svarte og andre minoriteter under koronapandemien og framveksten av høyreekstreme hvite nasjonalistgrupper og militser.

Roberson, som leder organisasjonen Hope i Detroit, vil imidlertid ikke la seg skremme fra å stemme i presidentvalget 3. november og mener at det er viktigere enn noensinne at svarte deltar.

– Jeg håper at vi kan ta noe av frustrasjonen, sinnet og sorgen vi alle har følt i store deler av 2020 og bruke det til å motivere oss selv til å møte opp og stemme på kandidater som virkelig forstår svartes behov her i landet, sier hun.

Proud Boys

Trump ble under debatten med Biden blant annet utfordret til å ta avstand fra den høyreekstreme og rasistiske gruppen Proud Boys, noe han bare delvis gjorde.

– Stand back and stand by, sa presidenten, noe gruppens medlemmer jublende opplevde som en beskjed om å være i beredskap.

Trump høstet krass kritikk for uttalelsen, også fra republikanere, og måtte alt dagen etter skjerpe sitt budskap.

– Jeg vet ikke hvem Proud Boys er, men hvem de nå enn er, så må de tre tilbake og la politiet gjøre jobben sin, understreket han.

Spøkelse fra fortida

– Jeg hører et spøkelse fra fortida, da hvite forsøkte å hindre svarte i å stemme, sier den svarte eiendomsutvikleren Eric Sheffield i Atlanta.

Hans foreldre vokste opp i Sørstatene og fikk kjenne rasismen på kroppen.

– Det er den samme suppen, den er bare varmet opp igjen, sier Sheffield.

Sint og skremt

Svarte var ikke de eneste som merket seg presidentens uttalelse i debatten. Det gjorde også andre minoriteter.

– Jeg er forferdet, sint og skremt av disse uttalelsene, sier den 22 år gamle masterstudenten Anna Mach, som kommer fra en familie med filippinsk bakgrunn.

– Men jeg er ikke overrasket, legger hun til.

Etter at coronaviruset rammet USA med full styrke, et virus Trump konsekvent omtaler som Kina-viruset, har amerikanere med asiatisk opphav opplevd en bølge av hat rettet mot seg, sier Mach.

– Jeg frykter at det blir mer hatkriminalitet fra tilhengere av hvit overmakt, sier hun.

Forsøker å rekruttere

Noen organisasjoner forsøker nå å utnytte Trumps uttalelser til å rekruttere nye velgere blant USAs minoriteter.

The New Georgia Project forsøker å nå 600.000 unge med afroamerikansk, latinamerikansk og asiatisk bakgrunn i et forsøk på å få flest mulig til å stemme under presidentvalget 3. november.

Ifølge lederen Nse Ufot forsøker de også å nå 900.000 svarte velgere som lever på landsbygda i Georgia, og som ikke avga stemme i 2016.

Annonser

– Debatten dreide seg ikke om Trumps visjon for USA. Den dreide seg om å framstille det som ekstremt ubehagelig og fryktelig, for å få folk til å vende ryggen til det hele. Vi akter ikke å la dette skje, sier hun.

Professor Elvin Geng ved Washington University School of Medicine i St. Louis har vært med på å grunnlegge Asiatisk-amerikanere mot Trump, som blant annet har rykket inn annonser i asiatiskspråklige medier i vippestatene.

Geng håper unge amerikanere med asiatisk bakgrunn som ikke støtter Trump, snakker med slektningene sine og forsøker å få dem til å stemme på Biden.

– Immigranter vender seg ofte til barna sine for å høre hva de tenker om det som skjer i USA, sier Geng.

Frykter bråk

Trump har i månedsvis hevdet at det ligger an til omfattende valgfusk, og han har også hevdet at det utelukkende er fusk som kan frata ham seieren.

Professor Vincent Hutchings ved University of Michigan mener det er all grunn til å frykte at ivrige Trump-tilhengere vil skape bråk ved valglokalene i november, særlig i områder med mange svarte velgere.

– Hva er det egentlig som vil bli ansett for å være valgfusk. Det er høyst uklart, og konsekvensen av dette er at det blir opp til den enkelte å vurdere. Det vil garantert skape farlige situasjoner, sier han.