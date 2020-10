180 islamister løslatt i Mali

Løslatelsen av islamistene kan være ledd i et forsøk på å få satt fri en tidligere presidentkandidat fra opposisjonen som ble bortført for over et halvt år siden.

Den militante gruppa som bortførte Soumaila Cisse i nærheten av Timbuktu i mars, skal ha forsøkt å få til en fangeutveksling med myndighetene i Bamako.

70 år gamle Cisse, som har stilt opp i presidentvalg tre ganger, drev valgkamp i nærheten av Timbuktu da han ble bortført. Livvakten hans ble drept, og det eneste livstegnet man har hatt fra Cisse selv, er et håndskrevet brev i august.