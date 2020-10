Over 100.000 demonstrerte i Minsk – flere pågrepet

For åttende helgen på rad har store folkemengder fylt gatene i Minsk for å markere motstand mot landets president Aleksandr Lukasjenko.

Menneskerettsorganisasjonen Viasna oppgir at rundt 120.000 demonstrerte søndag.

Forrige helg møtte også over 100.000 hviterussere opp for å demonstrere, og 350 av dem ble pågrepet.

Opposisjonen ba i forkant av søndagens protest demonstranter om å ta med seg bilder av politiske fanger. Flere framtredende medlemmer av opposisjonen er fengslet, blant dem Maria Kolesnikova.

– En vannkanon har blitt brukt i Minsk. Det har blitt gjort pågripelser, sa Olga Tsjemodanova, som er talsperson for innenriksdepartementet i Hviterussland, til nyhetsbyrået AFP søndag ettermiddag.

Det er ikke kjent hvor mange som har blitt pågrepet.

Utenlandske journalister har fått trukket akkrediteringen sin i Hviterussland, noe som gjaldt fra fredag. Det er knyttet usikkerhet til om dette gjør at myndighetene vil være mer hardhendte med demonstrantene enn de har vært tidligere.

Fagforeningen for hviterussiske journalister hevder at minst tre mediefolk er blitt pågrepet.

Demonstrasjonene i landet startet for alvor etter presidentvalget 9. august, som ifølge offisielle resultater endte med at Lukasjenko fikk over 80 prosent av stemmene. Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja har erklært seier i det omstridte valget og mener det ligger valgfusk bak resultatet.

Det anslås at rundt 10.000 personer er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene i landet så langt.