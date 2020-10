Sivile ofre på begge sider i kampene mellom Armenia og Aserbajdsjan

Armenia og Aserbajdsjan anklager hverandre for å ha angrepet sivile mål. Ifølge aserbajdsjanske myndigheter har et armensk luftangrep mot byen Gandsja, som er Aserbajdsjans nest største, drept én person og såret 30.

Aserbajdsjan har fastslått at de vil svare med angrep på militære mål inne i Armenia, noe som vil innebære en opptrapping av konflikten.

Søndag morgen rystet flere eksplosjoner Stepanakert, som er hovedstad i Nagorno-Karabakh. Ifølge Armenias forsvarsdepartement har sivile blitt drept.

Kunngjør nye angrep

– Motstanderne fortsetter å angripe fredelig befolkede områder med forbudte våpen, sier Sjusjan Stepanja, som er talsperson for det armenske forsvarsdepartementet, til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Ifølge nyhetsbyrået har Gandsja blitt utsatt for omfattende armenske angrep. Påstandene om angrepene mot byen kom etter at ledelsen i Nagorno-Karabakh sa at de planlegger angrep mot militære mål i «store» aserbajdsjanske byer.

Lørdag oppga armenske myndigheter at det var kamphandlingene langs hele fronten. Aserbajdsjans president Ilham Alijev sa samme dag at de hadde tatt over en landsby.

Lang konflikt

Nagorno-Karabakh, som er litt mindre enn gamle Buskerud fylke og har rundt 150.000 innbyggere, har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning på 1990-tallet.

Separatistene, som også kontrollerer store områder rundt enklaven, støttes åpent av Armenia, men verdenssamfunnet anerkjenner regionen som en del av Aserbajdsjan.

27. september brøt de største kampene siden begynnelsen av 1990-tallet ut, og minst 240 personer skal hittil være drept.