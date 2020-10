Tyrkia fordømmer angivelig armensk angrep på sivile

– De armenske angrepene på sivile i dag mot Aserbajdsjans nest største by Ganja som armenske styrker sto bak, er et tegn på at de ikke anerkjenner loven. Vi fordømmer angrepene, heter det i en uttalelse fra Tyrkias utenriksdepartement.

Tyrkia har tette forbindelser til Aserbajdsjan, og den tyrkiske presidenten Tayyip Recep Erdogan sa tidligere denne uken at våpenhvile kun blir aktuelt hvis alle armensk-støttede styrker trekker seg ut av Nagorno-Karabakh.

Søndag innledet Aserbajdsjan en offensiv i regionen for å gjenvinne kontrollen over det omstridte området som armenerne har hatt kontrollen over i 30 år.