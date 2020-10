Over 10.000 nye coronatilfeller i Russland

Landet har over 1,2 millioner tilfeller av coronasmitte. Kun USA, India og Brasil har flere. Russland har meldt om over 21.000 dødsfall med viruset.

Hovedstaden Moskva har stengt skolene i to uker fra mandag, bedt eldre holde seg hjemme mest mulig og beordret arbeidsgivere til å holde 30 prosent av de ansatte på hjemmekontor. Byen står for over 3.000 av de nye meldte coronatilfellene. På riksnivå er det imidlertid ingen planer om en ny nedstenging, ifølge regjeringens talsperson Dmitri Peskov.