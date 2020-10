Oljebransjen strammer inn på leteprosjekter – kutter med nesten en tredel på norsk sokkel

Analysefirmaet Westwood, som driver forskning og analyse innen olje- og gassektoren, forteller nyhetsbyrået AFP at aktiviteten innen oljeleting på britisk sokkel i Nordsjøen har falt med hele 70 prosent sammenlignet med før koronapandemien. De store energiselskapene er fortsatt avhengige av å finne nye oljefelt, men det stilles store spørsmål ved om det fortsatt lønner seg å bruke penger på leting.

– Svaret synes å være at det ikke gjør det, hvis man skal dømme ut ifra de mange nedskrivningene av hydrokarbonaktiva i det siste, sier analytiker Stephen Brennock i oljemeglerhuset PVM.

Han tror dette vil føre til en reorientering.

– Istedenfor vil oljegiganter måtte forsterke porteføljene sine innen fornybar energi for å overleve.

Den amerikanske oljegiganten ExxonMobil har kuttet aktiviteten innen oljeleting med 30 prosent, som er et investeringsfall på nesten 10 milliarder dollar, over 93 milliarder kroner. I USA har mer enn 30 oljeletings- og produksjonsselskaper gått konkurs i år, og det norske analysefirmaet Rystad Energy anslår at ytterligere 150 slike selskaper kan forsvinne innen 2022.