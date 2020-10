Ny nasjonalforsamling velges i Kirgisistan

Valg i Kirgisistan er en fargerik sak i en region der alle de andre omkringliggende landene preges av autoritære styrer med nasjonalforsamlinger uten selvstendig makt.

Men midt i pandemien da mange har mistet inntekt, er både velgere og småpartier bekymret for at rikere partier skal gjennomføre utstrakt valgfusk ved å tilby penger for stemmer. En stemme sies nå å koste rundt 200 kroner.

Av 16 partier regnes to for å være sikre på å bli valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Det ene, Birimdik (Enhet), er lojal mot president Sooronbai Jeenbekov, mens det andre, Mekenim Kirgisistan (Mitt hjemland Kirgisistan), har nær tilknytning til den mektige Matraimov-familien.

Begge partiene er tilhenger av nære bånd til Russland og den russisk-ledede eurasiske økonomiske blokken, som har bidratt til å høyne statusen til hundretusener av kirgisiske fremmedarbeidere i Russland.

To revolusjoner på fem år som veltet autoritære ledere, åpnet for en grunnlov som legger hindringer i veien for autoritær utvikling.

Landets valglover innebærer at ingen partier kan ha mer enn 65 av nasjonalforsamlingens 120 mandater, og at presidenter kun kan velges til én termin på seks år.