Stabssjefen sier Trump var i bekymringsfull fase

Kommentaren til stabssjef Mark Meadows står i klar kontrast til den mer optimistiske vurderingen til legene som orienterte om Trumps tilstand lørdag ettermiddag.

De ville ikke si at Trump var tungpustet og måtte ha oksygen i Det hvite hus før han fredag ettermiddag ble overført til sykehus.

Trump ga selv sin egen vurdering da han lørdag kveld tvitret at han følte seg bedre, og at han håper å være tilbake for fullt snart.

Lørdag kveld sa også en av Trumps leger, Sean Conley, at har er forsiktig optimistisk, men at presidenten ennå ikke er ute av faresonen. Han sa at Trump hadde arbeidet og forflyttet seg rundt i presidentsuiten på sykehuset uten besvær. Tidligere sa Meadows til reportere utenfor Walter Reed-sykehuset at «vi ennå ikke er inne på en klar vei til bedring».

– Presidentens helse de siste 24 timene har vært veldig urovekkende, og de neste 48 timene vil være kritiske, sier Meadows til nyhetsbyrået AP.

Troverdighetskrise

De motstridende opplysningene skaper en troverdighetskrise for Det hvite hus på et kritisk tidspunkt, da presidentens helse og landets ledelse er i spill.

Trolig blir han på sykehuset i minst noen dager til, bare én måned før presidentvalget 3. november.

Lørdagens pressebrifing med Trumps lege Sean Conley skapte mer tvil enn klare svar.

Conley nektet gjentatte ganger å si om Trump hadde trengt ekstra oksygen, og han ville ikke si hvor høy temperaturen hans hadde vært. Han sa også at Trump viste symptomer på covid-19 torsdag ettermiddag, tidligere enn først opplyst.

Conley sa at Trumps symptomer, blant annet lett hoste, tett nese og utmattethet, var i ferd med å bedre seg, og at han er feberfri. En annen lege, Sean Dooley, sa at hjerte-, nyre- og leverfunksjonene var normale.

Remdesivir

Trump fikk sin første dose med Remdesivir fredag, og legene planlegger å behandle ham med legemiddelet i fem dager framover. Han har også fått en eksperimentell antistoff-blanding.

I Twitter-videoen Trump sendte ut lørdag kveld, forsvarte han sin opptreden og sa at han som president ikke hadde hatt noe annet valg enn å vise seg blant folk og fortsette valgkampen.

– Jeg må være der ute. Jeg kan ikke låse meg inne i et rom oppe og være helt trygg. Som leder må man konfrontere problemene, sa han.

Trump-administrasjonen har vært lite åpen om presidentens smitte, og det første man hørte om at Trumps nære medarbeider Hope Hicks var smittet, kom i mediene.

Alvorlig utbrudd

Siden har det vist seg at det foregår et alvorlig coronautbrudd i Det hvite hus. Foruten Trump selv, hans kone Melania og Hicks er en rekke andre som har vært nær Trump den siste uken, smittet.

Blant dem er hans tidligere medarbeidere Kellyanne Conway og Chris Christie, valgkampsjefen Bill Stepien, lederen for Republikanernes nasjonalkomité Ronna McDaniel og tre senatorer – Mike Lee, Thom Tillis og Ron Johnson.

Mange av dem som har testet negativt, blant dem visepresident Mike Pence, Trumps datter Ivanka og hennes mann Jared Kushner, kan fortsatt teste positivt i dagene som kommer.

Superspredersamling

Mange kan ha blitt smittet da 150 gjester var samlet tett sammen i Rosehagen og inne i Det hvite hus da Trump presenterte sin kandidat til høyesterett, Amy Coney Barrett, forrige lørdag.

Men mange kan også ha blitt smittet da de reiste med Trump på valgkamp i Minnesota og til presidentdebatten i Cleveland eller i andre møter med ham. Stort sett brukte ingen munnbind inne i Det hvite hus eller på presidentflyet.

Det er også kommet fram at Trump reiste til New Jersey for et pengeinnsamlingsmøte med mange givere torsdag, trass i at Hope Hicks hadde testet positivt for viruset samme morgen.

Valgkamp på hold

Som følge av virusutbruddet er mye av valgkampen satt på hold mens Det hvite hus driver smittesporing blant alle som har vært i kontakt med de smittede.

Selv om Trump i løpet av de neste dagene blir bedre og utskrives fra sykehuset, må han trolig holde seg isolert og i ro i minst ti dager framover.

Det betyr at han ikke kan drive valgkamp med de store massemøtene han trives med. Inntil videre fronter visepresident Mike Pence valgkampen, med reiser etter visepresidentdebatten onsdag til Arizona, Indiana og Florida.