Christie lagt inn på sykehus med korona

Christie opplyste at han dro til sykehuset på anbefaling fra sin lege fordi han har astma. Han er også overvektig.

Christie, som er en nær alliert av president Donald Trump, kunngjorde fredag at han er blant dem som er smittet i utbruddet i Det hvite hus.

Han sier at sist han var sammen med Trump, var under forberedelsene til presidentdebatten tirsdag. Trump kunngjorde at han var smittet natt til fredag.

En rekke andre med tilknytning til Det hvite hus er også smittet denne uka, blant dem Trumps kone Melania, rådgiveren Hope Hicks, tidligere medarbeider Kellyanne Conway, valgkampsjef Bill Stepien og tre republikanske senatorer.