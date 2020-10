Kampene mellom Armenia og Aserbajdsjan raser videre

Armenia hevdet lørdag at aserbajdsjanske bakkestyrker igjen har gått til angrep i den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen. Senere la de ut en liste på regjeringens nettsider med en liste med 51 navn på personer som skal ha blitt drept i sammenstøt.

Begge land sier lørdag kveld at kampene raser i området. Aserbajdsjans president Ilham Alijev sier at de har tatt over en landsby, og Armenias forsvarsdepartement sier at det blir kriget langs hele fronten.

Det er landsbyen Madagiz, som antas å være strategisk viktig, som presidenten sa at de har tatt kontroll over.

Med de 51 nye dødsfallene som Armenia meldte om lørdag, er det til sammen minst 240 registrerte dødsfall på begge sider i konflikten så langt.

Strid om nedskytinger

Talsperson Shushan Stepanian i det armenske forsvarsdepartementet sa også at armenske styrker har skutt ned tre fly. I tillegg skal armenske styrker ha slått tilbake et «massivt» angrep fra Aserbajdsjan. De skal ifølge talspersonen ha påført Aserbajdsjan tap av soldater og ødelagt militærutstyr.

Det aserbajdsjanske forsvarsdepartementet avviser at noe fly har blitt skutt ned og anklager samtidig Armenia for å ha bombet sivile områder.

Nagorno-Karabakh, som er under halvparten så stort som Rogaland fylke og har rundt 150.000 innbyggere, har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning på 1990-tallet.

Separatistene, som også kontrollerer store områder rundt enklaven, støttes åpent av Armenia, men verdenssamfunnet anerkjenner regionen som en del av Aserbajdsjan.

Holdt tale

Armenias statsminister Nikol Pasjinian sa tidligere søndag at landet står overfor det som kan være det mest avgjørende øyeblikket i landets historie.

– Kjære medborgere, brødre og søstre, vi står overfor det som muligens er det mest avgjørende øyeblikk i vår tusenårslange historie, sa Pashinyan i en TV-sendt tale.

– Vi må alle dedikere oss til et eneste mål: Seier, sa statsministeren.