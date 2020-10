Tyskland mener det ikke er noen vei utenom nye sanksjoner mot Russland

– Jeg er overbevist om at det ikke lenger finnes en vei utenom å innføre sanksjoner, sier Maas til nyhetssiden t-online, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

20. august ble Navalnyj forgiftet på en flytur fra Tomsk til Moskva i Russland. Piloten valgte å lande i Omsk for å skaffe ham legehjelp. Han ble lagt i koma og senere overført til Charite-sykehuset i Berlin. Tyske, franske og svenske laboratorier har konkludert med at stoffet som ble brukt var Novitsjok, et stoff som er forbudt. Den russiske regjeringen nekter for å ha forgiftet Navalnyj, som våknet fra koma 7. september.

– Sanksjoner må alltid være målrettede og proporsjonale, men en slik overtredelse av Kjemivåpenkonvensjonen kan ikke forbli ubesvart. Vi er sammen om dette i Europa, sier Maas.

Tyskland har formannskapet i EU i denne perioden, og spørsmålet om sanksjoner vil bli tatt opp neste gang EU-topplederne møtes 15.-16. oktober.

Maas er imidlertid mer tvilende til om sanksjonene burde gå utover Nord Stream 2-gassledningen, som skal overføre russisk gass direkte til Tyskland. Dette begrunner han med et mulig tap av arbeidsplasser.