Armenia: Ny aserbajdsjansk offensiv i Nagorno-Karabakh

Angrepet skal komme fra både nord og sør, ifølge det armenske forsvarsdepartementet. De sier det er harde kamper i området.

Søndag innledet Aserbajdsjan en offensiv i regionen for å gjenvinne kontrollen over det omstridte området som armenerne har hatt kontrollen over i 30 år. Armenia og Aserbajdsjan utkjempet også en konflikt om området på 1980- og 90-tallet mens Sovjetunionen falt.

Armenske kilder hevder mer enn 200 mennesker så langt er døde i konflikten. Begge sider anklager hverandre for å bruke fremmedkrigere i konflikten, og Frankrikes president Emmanuel Macron har krevd en forklaring fra nabolandet Tyrkia om hvorfor det han hevder er jihadister har tatt seg inn i Aserbajdsjan.