Madrid stenger ned

Nedstengningstiltaket innebærer at folk verken kan forlate byen eller reise inn i byen og ni områder rundt Madrid, med mindre man har en god grunn.

Forbudet trådte i kraft klokken 22 fredag kveld etter ordre fra den spanske regjeringen, til tross for protester fra regionale myndigheter.

Restriksjonene berører rundt 6,6 millioner mennesker, som nå innrette seg etter det nye tiltaket i minst to uker.

Madrid-området har de siste to ukene hatt 647 coronatilfeller per 100.000 innbyggere, og 234 tilfeller per 100.000 innbyggere den siste uken.