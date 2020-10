Enda en senator på Det hvite hus-arrangement er smittet

– Heldigvis har jeg ingen symptomer, og jeg føler meg i fin form, sa Tillis, en senator fra North Carolina, i en kunngjøring fredag kveld.

Fra før har senator Mike Lee fått påvist koronasmitte. Begge er medlemmer i Senatets justiskomité. Komiteen må godkjenne dommerkandidater før det holdes full avstemning i Senatet.

Flere medlemmer av komiteen var til stede under forrige lørdags arrangement i Det hvite hus' rosehage, der Trump nominerte dommer Amy Coney Barrett som kandidat til å overta det ledige vervet som høyesterettsdommer etter avdøde Ruth Bader Ginsburg.

John Jenkins, som er leder for det private, katolske University of Notre Dame, var også til stede og har kunngjort at han har testet positivt.