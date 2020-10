Nye voldtektsanklager mot Weinstein

Den første hendelsen fant sted mellom september 2004 og september 2005 da Weinstein angivelig voldtok en kvinne på et hotell i Beverly Hills.

Den andre hendelsen dreier seg om en voldtektsanklage fra en annen kvinne ved to ulike anledninger i november 2009 og november 2010 på et hotell i Beverly Hills.

Det opplyste Los Angeles-fylkets offentlige anklager Jackie Lacey fredag.

De til sammen seks punktene som knyttes til de to hendelsene, kommer i tillegg til øvrige saker mot Weinstein. Totalt anklages han for voldtekt eller seksuelle overgrep mot fem kvinner i Los Angeles.

Tidligere i år ble 68-åringen i en domstol i New York dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelt overgrep, en dom han nå soner.

New York-dommen var en milepæl for Metoo-bevegelsen.

Nesten 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Salma Hayek, har fremsatt anklager mot Weinstein, som var en av de mektigste mennene i Hollywood.

Selv har han avvist alle anklager både i New York og i California og hevder at all seksuell omgang skjedde med samtykke.

Laceys kontor forsøker å få Weinstein midlertidig overført fra New York slik at han kan stilles for retten i California. En høring om denne anmodningen er berammet til 11. desember.