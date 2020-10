Twitter fjerner meldinger fra folk som håper Trump dør

– Meldinger som ønsker eller håper på død, alvorlig skade eller dødelig sykdom mot noen som helst, er ikke tillatt, og blir fjernet, opplyste Twitter fredag.

Twitters kunngjøring kom etter at Trump natt til fredag fikk påvist koronasmitte.

Facebook tillater imidlertid i mange tilfeller meldinger som støtter opp under et ønske om at offentlige personer må dø, med mindre personangrepene er spesielt alvorlig, eller at det lenkes til de offentlige personene.

Sosiale medier har blitt overveldet med støttemeldinger for Trump fredag, men mange meldinger er også fylt av hat, inkludert dødsønsker.