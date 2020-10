Biden fjerner negativ reklame og ønsker Trump god bedring

Like før Det hvite hus fredag kveld kunngjorde at Trump skal tilbringe de neste dagene på et militærsykehus, varslet Bidens valgkampstab at det som omtales som negativ valgreklame, skal fjernes. Positivt ladet reklame som sendes i USA, skal fortsette, kunngjorde Biden-kampanjens nestleder Kate Bedingfield.

Biden selv, som var til stede på et valgmøte i Michigan fredag kveld, sa at dette ikke er tiden for partipolitikk, men at amerikanerne må stå samlet som nasjon.

– Trumps diagnose er en kraftig påminnelse til oss alle om at vi må ta viruset på alvor. Det forsvinner ikke automatisk, sa Biden, som talte fra en parkeringsplass, iført munnbind.

Fredag morgen sendte Biden og kona Jill sine beste ønsker til Trump-paret og sa at de vil be for Trump og hans families helse og sikkerhet.