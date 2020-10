Obama ønsker Trump-paret god bedring

– Selv om vi står midt i en stor politisk kamp, og vi tar den på stort alvor, vil vi også sende våre beste ønsker til USAs president og førstedamen, sa Obama på en pengeinnsamlingsaksjon for visepresident Kamala Harris fredag kveld, der han deltok sammen med sin kone, tidligere førstedame Michelle Obama.

– Michelle og jeg håper at de og andre som har blitt berørt av covid-19 rundt omkring i landet, får hjelpen de trenger, og at de blir raskt friskmeldt. Vi er alle amerikanere og vi er alle mennesker, og vi vil forsikre oss om at alle er ved god helse, sa Obama.