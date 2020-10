Det hvite hus: Trump har milde symptomer

Meadows sier at han er optimistisk og tror at Trump blir frisk raskt.

New York Times hadde tidligere fredag fått opplyst av to anonyme kilder at presidentens symptomer var milde. Symptomene ble beskrevet som forkjølelseslignende.

Presidenten skal ifølge avisa ha framstått som slapp da han deltok på et pengeinnsamlingsarrangement i New Jersey torsdag.

USAs førstedame Melania Trump skriver på Twitter at hun også har milde symptomer, og hun takker alle som har ønsket henne god bedring.

Trump kunngjorde fredag at han og kona Melania har testet positivt for covid-19.