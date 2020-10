Høyeste ledighet i Japan på tre år

Man må tilbake til mai 2017 for å finne et nivå som var like høyt, ifølge statistikk fra innenriksdepartementet fredag.

Antall arbeidsledige økte med 31 prosent fra august i fjor, til 2,06 millioner i august i år, og ledigheten steg for sjuende måned på rad.

Separat statistikk fra arbeidsdepartementet viser at det kun var 104 ledige jobber for hver 100 jobbsøkere i august, en forverring fra juli, da det var 108 ledige stillinger for hver 100 søkere.