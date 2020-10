Macron krever at Tyrkia forklarer jihadister i Aserbajdsjan

– En rød linje er blitt krysset, noe som er uakseptabelt. Jeg oppfordrer alle Nato-partnere til å stille seg opp mot denne oppførselen fra et Nato-medlem, sa Macron natt til fredag etter at EU-toppmøtet i Brussel var over.

– Frankrikes svar er å spørre Tyrkia om en forklaring om dette, sa Macron.

Macron hevdet torsdag at syriske jihadistkrigere har tatt seg inn i konfliktområdet i Nagorno-Karabakh via Tyrkia. Han hevder etterretningsinformasjon viser at det dreier seg om 300 krigere fra det han kaller jihadistgrupper i Aleppo i Syria, har dratt via den tyrkiske byen Gaziantep og videre til Aserbajdsjan.

– Disse krigerne er kjent, sporet og identifisert, hevdet Macron, som la til at han kommer til å ringe til sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan de nærmeste dagene.

Armenia har anklaget Tyrkia for å ha sendt leiesoldater for å støtte Aserbajdsjan. Tyrkia er alliert med Aserbajdsjan.

Separatister av armensk opphav har, med støtte av myndighetene i Armenia, trappet opp kamphandlingene med aserbajdsjanske styrker. Siden søndag er det meldt om minst 100 drepte.

Nagorno-Karabakh er en utbryterregion med i hovedsak armensk-etniske innbyggere, som erklærte seg uavhengig fra Aserbajdsjan etter at jernteppet falt. Det er imidlertid ikke anerkjent som uavhengig av noen land.