Belgisk kongsdatter vant retten til prinsessetittel

En domstol i Brussel har slått fast at hun må regnes som belgisk prinsesse, og at også hennes to barn får tittelen prins og prinsesse av Belgia.

Tidligere i år viste en DNA-prøve at Boël er datteren til tidligere kong Albert II av Belgia. Den 86 år gamle tidligere kongen nektet i lang tid for at han var hennes far, men etter at DNA-prøven viste noe annet, måtte han snu.

– En rettslig seier vil aldri erstatte en fars kjærlighet, men den gir henne en følelse av rettferdighet, heter det i en uttalelse fra advokatene hennes.

Ifølge Brussel Times vil Boël nå endre sitt etternavn til det kongen har brukt, «av Saxen-Coburg». 52-åringen får tittelen hennes høyhet, prinsessen av Belgia.

Ryktene om at kong Albert og Boëls mor, kona til en industrileder og aristokrat, svirret i mange år. Først i 1999 ble det offentlig hevdet at affæren hadde ført til et barn.

I sin juletale i fjor, innrømmet kongen utroskap og sa at han og dronning Paolo gikk gjennom en krise i ekteskapet på slutten av 1960-tallet.