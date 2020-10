Det viser nye tall fra det danske Justisdepartementet som ble overlevert til Folketingets rettsutvalg denne uken.

Danmarks justisminister Nick Hækkerup mener utviklingen gir grunn til stor uro.

– Det er en skremmende utvikling at over halvparten av de innsatte i landets lukkede fengsler og varetekt i dag er innvandrere, etterkommere eller utlendinger , sier Hækkerup til flere danske medier.

Danmark kan få enda strengere straffer



Ifølge nye, oppdaterte tall har 32,2 prosent av de innsatte i Københavns fengsler dansk bakgrunn, men utgjør over 80 prosent av befolkningen i Danmark.

Det betyr at to tredjedeler av fangene ikke er etnisk danske. Den samme tendensen gjør seg også gjeldene i andre danske fengsler, men i København er kontrasten størst.

Disse tallene kan få betydning for hvordan dansk politi vil sette inn sine ressurser i årene som kommer.

Folketingets partier er nå i forhandlinger om et nytt forlik om hvordan dansk politi skal organiseres. Det kan blant annet bety enda hardere straffer for organisert kriminalitet.

– Disse menneskene er nå borte fra gaten

Leder for De Konservative, Søren Pape Poulsen, mener politiets innsats mot tunge kriminelle nettverk trolig er hovedforklaringen på hvorfor så mange innsatte med innvandrerbakgrunn og av utenlandsk opprinnelse nå sitter bak lås og slå.

– Det er et resultat av at «bandepakken» virker, at disse menneskene nå er borte fra gaten og sitter inne med lange fengselsdommer, mener Pape Poulsen. Han sikter til den intensiverte innsatsen mot organisert kriminalitet som Folketinget vedtok i 2017 som banet veien for strengere straffer.

– En bekreftelse på at vår integrering ikke har lykkes

– De kriminelle utvikler hele tiden nye metoder. Politiet vet hva som virker, og hvis de har bruk for nye verktøy, så skal politiet få disse, oppfordrer De Konservatives leder.

Justisminister Nick Hækkerup lover å slå fortsatt hardt ned på kriminelle nettverk som i stor grad ledes og organiseres av innvandrere til Danmark, deres etterkommere og utlendinger.

– Det er en bekreftelse på at vår integrering ikke har lykkes, og at vi har et problem for vårt fellesskap når det er grupper som slår så markant ut.