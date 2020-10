FN trenger 15 milliarder dollar til vaksinefond

– Disse midlene er kritiske nå for å unngå å miste muligheten for å igangsette innkjøp og produksjon, sier FNs generalsekretær.

Fondet, som kalles ACT-Accelerator, ligger under Verdens helseorganisasjon (WHO). Så langt har det fått inn rundt 3 milliarder dollar av totalbeløpet på 38 milliarder dollar som trengs for å kunne oppnå målet om å produsere og distribuere 2 milliarder vaksinedoser, 245 millioner behandlinger og 500 millioner tester i løpet av neste år.