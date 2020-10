Hjelpeorganisasjoner anklages for sexovergrep i Kongo

Ifølge nettavisen The New Humanitarian og nyhetsbyrået Reuters , som i fellesskap har jobbet med saken i nesten ett år, anklager over 50 kvinner i Kongo hjelpearbeidere for overgrep.

Hjelpearbeiderne har de siste to årene deltatt i bekjempelsen av ebola-epidemien øst i Kongo, med byen Beni som base.

Kvinnene forteller at de fikk tilbud om jobber som kokker og renholdere mot å yte seksuelle tjenester. Dersom de nektet, ble arbeidskontraktene avsluttet.

Blant dem som anklages er ansatte i Verdens helseorganisasjon (WHO), Leger Uten Grenser (MSF), FNs barnefond (Unicef), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), Oxfam og World Vision.

Samtlige hjelpeorganisasjoner opplyser at de nå gransker anklagene og understreker at de har nulltoleranse for slik oppførsel.

FNs generalsekretær António Guterres krever også full gransking av anklagene.

Nulltoleranse

– Unicef har nulltoleranse for seksuell utnyttelse og overgrep og ser alvorlig på alle anklager om slik oppførsel. Vi oppfordrer alle ofre til å stå fram, sier FN-organisasjonens talsperson Najwa Mekki.

– Vi innledet straks en internasjonal gransking da journalistene først gjorde oss oppmerksomme på anklagene som også omfatter ansatte i World Vision, heter det i en kunngjøring fra hjelpeorganisasjonen.

Leger Uten Grenser oppfordrer også alle som har vært utsatt for overgrep fra organisasjonens ansatte, til å stå fram, men sier at de selv ikke har mottatt noen slike anklager.

Opprørte

Ansatte i WHO er gjenstand for de fleste klagene, og over 30 kvinner har overfor journalistene fortalt om overgrep de ble utsatt for av disse.

WHOs ledelse sier i en kunngjøring at de er «opprørte» over anklagene.

– De handlinger som angivelig er begått av personer som har oppgitt å jobbe for WHO, er uakseptable og vil bli grundig etterforsket, heter det i en uttalelse.

– Vi godtar ikke slik oppførsel, verken av våre ansatte, av våre innleide eller av våre partnere, heter det videre.

Tillitsbrudd

IOM lover også full etterforskning av anklagene som rettes mot en av deres ansatte i Kongo.

– Slike overgrep begått av FN-personell og andre hjelpearbeidere, er et opprørende tillitsbrudd mot dem vi skal støtte, ofte under svært krevende humanitære omstendigheter, slår IOM fast i en kunngjøring.

– IOM er fast besluttet på å etterforske og få en slutt på disse sjokkerende overgrepene, uansett hvor og når de måtte finne sted, heter det videre.

På dagsorden

Hjelpearbeidere i en rekke land, fra Bosnia til Haiti, har i årevis blitt anklaget for seksuelle overgrep mot sårbare mennesker, også barn.

Deltakere i FNs fredsbevarende operasjoner verden over har også blitt gjenstand for lignende anklager i en rekke land.

FN har lenge hatt problemet på sin dagsorden, utarbeidet tiltaksplaner og holdt konferanser og møter. Det samme har mange av de store hjelpeorganisasjonene, vel vitende om hvor skadelige slike anklager er for folks givervilje.

Independent Commission for Aid Impact i Storbritannia, som kikker de store hjelpeorganisasjonene i kortene, konkluderer i en fersk rapport med at det er «begrensede beviser» for at arbeidet med å bekjempe seksuelle overgrep har gitt positive resultater.