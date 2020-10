Putin ber Macron holde seg unna Hviterussland

Russlands prinsipielle ståsted er at ethvert forsøk på innblanding i indre anliggender i en suveren stat og ytre press mot legitime myndigheter, er uakseptabelt, het det i en uttalelse fra Kreml sent onsdag kveld.

Kreml sendte ut uttalelsen etter at Putin samme kveld hadde hatt en telefonsamtale med Macron. Samtalen fant sted dagen etter at Macron hadde møtt den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja i Vilnius i Litauen. Der lovet Macron å hjelpe hviterussisk opposisjon.

President Aleksandr Lukasjenko hevder å ha vunnet valget 9. august med 80 prosent av stemmene. Opposisjonen anerkjenner ikke resultatet og mener valgfusk ligger bak. Siden valget har opposisjonen holdt en rekke demonstrasjoner i landet.

Tikhanovskaja har også møtt utenriksministre fra EU-land, samt Polen og Litauens ledere. Onsdag sa Tysklands regjeringssjef Angela Merkel at hun snart vil møte Tikhanovskaja.

I forrige måned møtte statsminister Erna Solberg Tikhanovskaja. Etter møtet sa Solberg at demonstrasjonene i Hviterussland er uttrykk for et folkeopprør mot en diktator som har sittet lenge ved makten.

– Det er ikke noe grunnlag i det valgresultatet som har vært, for å si at han har blitt legitimt valgt. Det bør være et nytt valg, sa Solberg til NTB.