Senatet vedtar midlertidig finansiering av offentlig sektor

84 senatorer stemte for pakken og 10 stemte imot. Avstemningen fant sted onsdag kveld, og pakken ble sendt over til president Donald Trump, som må signere den før midnatt lokal tid for å unngå nedstengning av offentlige etater når det nye regnskapsåret starter torsdag.

Finansieringspakken ble vedtatt i Representantenes hus i forrige uke. Pakken skal sikre finansiering av offentlige etater til og med 11. desember.

Offentlige etater i det amerikanske statsapparatet ble siste gang nedstengt i 35 dager, fra desember 2018. Det var den lengste nedstengningen i landets historie og fant sted etter at Trump nektet å skrive under på en finansieringspakke som ikke omfattet penger til bygging av mur langs grensen til Mexico.

Arbeidet med å sikre budsjettet for resten av det nye regnskapsåret ventes å finne sted i Kongressen senere i år etter at utfallet av presidentvalget er klart.