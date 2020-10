Wallace sliter med å styre debatten

Trump gikk aggressivt ut fra første øyeblikk og avbrøt gang på gang Biden, som i sin tur til tider virket oppgitt og kalte Trump en klovn og den verste amerikanske presidenten noensinne.

– Hold kjeft, mann, sa Biden en gang da Trump ikke ville la ham snakke ut.

– Det er vanskelig å få inn et ord her med denne klovnen, sa han også.

Det var også vanskelig for Wallace å styre debatten siden Trump i sine svar stadig gikk bort fra temaet og framsatte klare usannheter, som for eksempel at han har sørget for at prisen på medisin er senket med 80–90 prosent.