Biden beskylder Trump for ikke å ha tatt koronapandemien på alvor

Han sa at Trump ble grepet av panikk mens viruset rammet landet.

Trump svarte at han har gjort en god jobb, at han stanset fly fra Kina og beskyldte Kina for viruset. Han hevdet at Biden ville ha stengt økonomien ned mye mer enn han gjorde.

– Du kunne aldri gjort det vi har gjort, sa han til Biden.

Trump sa at det bare er noen uker til en vaksine er klar, mens Biden slo tilbake og sa ingenting tyder på at en vaksine er klar før neste år, og at det da vil ikke vil være før midt i året at den kan distribueres til dem som må ha den.