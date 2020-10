100 millioner ventes å se TV-debatten i USA

CBS og andre nettverk meldte om sine forventninger noen få timer før den første debatten skulle starte klokka 21 (klokka 3 natt til onsdag norsk tid).

I 2016 fulgte 84 millioner amerikanere den første debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton, og fire år tidligere så 67 millioner debatten mellom Barack Obama og Mitt Romney.

Selv om interessen er stor, venter ikke analytikerne at debatten vil få stor betydning. De sier at 90–95 prosent av velgerne allerede har bestemt seg for hvem de skal stemme på.