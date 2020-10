Biden offentliggjør selvangivelser

Trump har som første amerikanske president i moderne tid nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine, men New York Times har fått tilgang til dem og tegnet denne uka et lite flatterende bilde av presidentens økonomi og skatteinnbetalinger.

Få timer før den første debatten med Trump offentliggjorde Biden sine siste selvangivelser og oppfordret presidenten til å gjøre det samme.

Mens Trump ifølge New York Times betalte 750 dollar – drøyt 7.000 kroner – i føderal inntektsskatt både i 2016 og 2017, de to siste årene avisen har fått innsyn i selvangivelsene for, oppgir Biden å ha betalt 346.000 dollar – nærmere 3,3 millioner kroner – i føderal inntektsskatt i fjor. Inntekten i 2019 oppgir han til rundt 9,3 millioner kroner.

Biden oppgir også at han har søkt om å få tilbakebetalt drøyt 440.000 skattekroner for 2019, i henhold til fradragsreglene.

Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris har også offentliggjort sin siste selvangivelse på Biden-kampanjens nettside.